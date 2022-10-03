Вице-губернатор Ленобласти Ильин заявил, что для боевого слаживания мобилизованных отправят в другие регионы

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, курирующий вопросы безопасности, поведал 3 октября о том, что ждет мобилизованных в регионе граждан.

По словам чиновника, в воинских частях на территории региона происходит исключительно предварительное формирование подразделений. Вслед за этим "мобилизованные в обязательном порядке направляются на полигоны в другие регионы для прохождения боевого слаживания и восстановления навыков и умений", приводит сообщение Ильина пресс-служба областной администрации.

Ранее стало известно о попытке вручить повестку 43-летнему депутату МО "Смольнинское" Дмитрию Балтрукову.