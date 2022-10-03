ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:12

Вице-губернатор Ленобласти Ильин заявил, что для боевого слаживания мобилизованных отправят в другие регионы

фото ЗакС политика Вице-губернатор Ленобласти Ильин заявил, что для боевого слаживания мобилизованных отправят в другие регионы

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, курирующий вопросы безопасности, поведал 3 октября о том, что ждет мобилизованных в регионе граждан.

По словам чиновника, в воинских частях на территории региона происходит исключительно предварительное формирование подразделений. Вслед за этим "мобилизованные в обязательном порядке направляются на полигоны в другие регионы для прохождения боевого слаживания и восстановления навыков и умений", приводит сообщение Ильина пресс-служба областной администрации.

Ранее стало известно о попытке вручить повестку 43-летнему депутату МО "Смольнинское" Дмитрию Балтрукову.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама