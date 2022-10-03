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Новости 15:28

Центробанк утвердил без изменений список системно значимых банков

фото ЗакС политика Центробанк утвердил без изменений список системно значимых банков

Центробанк утвердил 3 октября перечень системно значимых кредитных организаций, гласит сообщение пресс-службы финансового регулятора. В списке представлены 13 крупнейших российских банков, сам он не претерпел изменений по сравнению с прошлогодней версией.

"Банк России <...> утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77 % совокупных активов российского банковского сектора", — гласит сообщение ЦБ.

В перечень вошли Юникредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, "Тинькофф-банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Предыдущая версия перечня была представлена Центробанком 11 октября 2021 года, тогда в него был включен "Тинькофф-банк". При этом за год совокупная доля 13 перечисленных организаций в банковском секторе осталась неизменной — в предыдущий раз ЦБ также оценивал ее в 77 %.


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