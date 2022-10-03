В Петербурге зарегистрировано второе заявление об оспаривании решения о мобилизации

Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал заявление местного жителя Александра Четверикова к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату города, рассказала 3 октября объединенная пресс-служба судов.

"Четвериков пишет, что ему 48 лет, у него 2 разряд запаса, категория учета - солдат. Истец не согласен с повесткой, которую ему вручили 22.09.2022 в 20.00. Рассказывает, что медицинское освидетельствование не проводилось. Наличие или отсутствие оснований для признания его негодным к военной службе не устанавливалось, что нарушает его право на охрану здоровья", — указали в судебной пресс-службе.

Петербуржец добивается признания незаконным решения по частичной мобилизации и его отмены. Также он требует отменить выданную ему повестку и обязать призывную комиссию освободить его от призыва, а также применить к нему меры предварительной защиты.

В настоящее время Четвериков находится в военной части, ему выдано обмундирование, он ждет визита сотрудников банка для оформления карточки, на которую должно поступать денежное довольствие.

Также судебная пресс-служба сообщила о том, что заседание по зарегистрированному ранее иску Даниила Бакалинского, оспаривающего решение о призыве в рамках частичной мобилизации, состоится во Фрунзенском райсуде 17 октября. В предварительной защите ему было отказано, поскольку "решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено".