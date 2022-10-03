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Новости 17:05

Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых территорий

фото ЗакС политика Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых территорий

На заседании 3 октября Государственная дума приняла сразу в первом чтении и в целом проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей наравне с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Принятие проектов народные избранники поддержали единогласно.

Согласно текстам законов, новые субъекты вливаются в состав страны в границах, установленных ими на день образования и на день их принятия в Россию. Государственным языком на новых территориях становится русский язык. Жители регионов получают российское гражданство с момента их принятия в состав страны при условии принесения присяги гражданина РФ.

Ранее Госдума ратифицировала договоры о присоединении новых территорий к России.


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