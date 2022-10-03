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Новости 17:23

Правительство освободило большую часть бизнеса от проверок в 2023 году

фото ЗакС политика Правительство освободило большую часть бизнеса от проверок в 2023 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете плановых проверок бизнеса в 2023 году за исключением предприятий, чья деятельность отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска и объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса, сообщила 3 октября пресс-служба кабмина.

Подписанное постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, регулируемых законом "О государственном контроле". Согласно этому закону частота проверок бизнеса находится в прямой зависимости от категории риска, к которой отнесено предприятие. Всего насчитывается шесть таких категорий, от проверок избавлены организации, отнесенные к категориям умеренного, среднего и значительного риска.

"Постановление даёт возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания", — указали в кабмине.

В сентябре стало известно о том, что ряд предпринимательских организаций выступили за возвращение внеплановых проверок из-за роста производства контрафактной продукции.


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