В Ленобласти прокуратура обратилась в суд Гатчины из-за нарушений на мусорном полигоне

Природоохранная прокуратура Ленобласти обратилась в Гатчинский городской суд с требованием обязать руководство полигона твердых коммунальных отходов "Новый Свет-Эко" устранить выявленные нарушения в работе, сообщила 3 октября прокуратура надзорного ведомства.

Как сообщается, прокуратура намерена добиваться в суде решения, обязывающего компанию изъять и переработать выделяемый отходами свалочный газ в соответствии с проектной документацией. Проведенная проверка показала, что при использовании полигона складирование ТКО производилось без соблюдения требований проектной документации, одобренной государственной экологической экспертизой.

О начале проверки на полигоне в Гатчинском районе стало известно в конце сентября. Причиной действий прокуратуры в связке с сотрудниками Росприроднадзора и Роспотребнадзора стали жалобы местных жителей на неприятный запах и обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Фото: pixabay