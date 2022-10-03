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Новости 3 октября, 20:46

Срок годности "Спутника V" увеличен до полутора лет

фото ЗакС политика Срок годности "Спутника V" увеличен до полутора лет

Срок годности каждого из двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев, сообщило 3 октября РИА "Новости" со ссылкой на обновленную инструкцию к препарату в государственном реестре лекарственных средств. Увеличение срока годности относится к вакцине, произведенной площадкой "Генериум".

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "Генериум", Россия: компонент I — 18 месяцев, компонент II — 18 месяцев", - приводит сообщение информагентство.

В августе Минздрав сообщал о продлении сроков годности для вакцин. В зависимости от производителя длительность хранения была увеличена до 6-12 месяцев, передавало РИА "Новости".

В сентябре петербургский комитет по здравоохранению сообщил о поступлении 54 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцинации от коронавируса. Введение препарата через нос в комздраве назвали "более щадящим" способом, подходящим для людей со страхом уколов.

Фото: pixabay


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