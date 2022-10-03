Срок годности "Спутника V" увеличен до полутора лет

Срок годности каждого из двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев, сообщило 3 октября РИА "Новости" со ссылкой на обновленную инструкцию к препарату в государственном реестре лекарственных средств. Увеличение срока годности относится к вакцине, произведенной площадкой "Генериум".

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "Генериум", Россия: компонент I — 18 месяцев, компонент II — 18 месяцев", - приводит сообщение информагентство.

В августе Минздрав сообщал о продлении сроков годности для вакцин. В зависимости от производителя длительность хранения была увеличена до 6-12 месяцев, передавало РИА "Новости".

В сентябре петербургский комитет по здравоохранению сообщил о поступлении 54 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцинации от коронавируса. Введение препарата через нос в комздраве назвали "более щадящим" способом, подходящим для людей со страхом уколов.

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