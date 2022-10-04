Суд в Приморье продлил принудительное лечение шамана Габышева

Уссурийский районный суд продлил срок принудительного лечения шамана Александра Габышева в местной психиатрической клинике специализированного типа, рассказал 4 октября адвокат Алексей Прянишников.

"В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано — "слишком долго всё это". Обжалуем в апелляции", — написал Прянишников в своем Telegram-канале.

Как рассказала РИА "Новости" адвокат Ольга Тимофеева, представитель больницы выступил резко против назначении Габышеву экспертизы, хотя до этого не противился ее проведению. "Со стороны защиты суду представлены заключения специалистов, многочисленные положительные характеристики. Александр в спокойном состоянии, хотя понятно, что удручен решением суда", — добавила юрист.

В начале сентября Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского райсуда о принудительном лечении Габышева и отправил дело на пересмотр.

Шаман Габышев известен благодаря организованному походу в Москву с целью провести обряд изгнания президента Владимира Путина. В 2021 году решением Якутского городского суда он был отправлен на принудительное лечение. Сперва его поместили в психиатрическую клинику в Новосибирске, но позже перевели в Уссурийск.