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Новости 10:40

Комздрав сообщил о сокращении количества коек в ковидных стационарах

фото ЗакС политика Комздрав сообщил о сокращении количества коек в ковидных стационарах

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил 4 октября о сокращении в городских стационарах количества коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Согласно данным чиновников, сейчас в медучреждениях насчитывается 2 623 места для больных, из них свободны 22,9 %.

Из Госпиталя для ветеранов войн было выведено 95 коек, рассказали в комздраве. Еще 112 инфекционных коек лишилась детская больница № 5 имени Н. Ф. Филатова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "достаточно интенсивным" наблюдаемое в стране снижение заболеваемости коронавирусом.

Фото: pixabay


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