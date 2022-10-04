Комздрав сообщил о сокращении количества коек в ковидных стационарах

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил 4 октября о сокращении в городских стационарах количества коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Согласно данным чиновников, сейчас в медучреждениях насчитывается 2 623 места для больных, из них свободны 22,9 %.

Из Госпиталя для ветеранов войн было выведено 95 коек, рассказали в комздраве. Еще 112 инфекционных коек лишилась детская больница № 5 имени Н. Ф. Филатова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "достаточно интенсивным" наблюдаемое в стране снижение заболеваемости коронавирусом.

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