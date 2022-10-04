Совфед единогласно ратифицировал договоры о присоединении к России новых территорий

Совет Федерации на пленарном заседании 4 октября одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных республик вместе с Херсонской и Запорожской областями.

За ратификацию договоров проголосовали 153 сенатора — все, кто присутствовал при голосовании. Воздержавшихся или выступивших против не оказалось.

Комментируя референдумы в присоединяемых к России регионах, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что их жители "ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию", передает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Мы один народ! Наше единое Отечество — это Россия!" — добавила Матвиенко.

Накануне договоры о принятии новых территорий в состав России ратифицировали депутаты Государственной думы. Как и сейчас, решение было принято единогласно.