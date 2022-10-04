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Новости 13:17

Лукашенко: Белоруссия участвует в СВО, но военных не посылает

фото ЗакС политика Лукашенко: Белоруссия участвует в СВО, но военных не посылает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался 4 октября об участии в российской спецоперации на Украине. Как передает его слова агентство БелТА, Белоруссия задействована в СВО, но никуда не посылает своих военных.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, - заявил Лукашенко на совещании в Минске. - Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".

Согласно заявлению Лукашенко, участие Белоруссии проявляется в том, что она, во-первых, стремится избежать расползания конфликта на свою территорию, а во-вторых — не допустить удара со стороны Литвы, Латвии и Польши.

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - резюмировал Лукашенко.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что желающие отправиться на спецоперацию россияне подали более 70 тысяч заявок через портал Госуслуг.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"


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