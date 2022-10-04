Более 70 тысяч россиян подали запросы о зачислении в добровольцы через портал Госуслуг

На портале Госуслуг запущены два новых сервиса в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, рассказал 4 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Речь идет о возможности записаться на спецоперацию добровольцем и о подаче жалобы на ошибочное решение о мобилизации.

"С момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер "Стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", — заявил Чернышенко в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале правительства России. По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме на минувших выходных, к настоящему моменту им воспользовались более двух тысяч желающих.

Также на портале Госуслуг запущен специализированный сервис для обжалования решений о призыве в рамках частичной мобилизации. Попасть в раздел можно по клику на баннер "Обжаловать решение о мобилизации" или же с помощью цифрового ассистента.

Как отметил Чернышенко, подать заявление сможет не только мобилизованный, но также кто-то из его родственников. Среди прочего, для подачи жалобы потребуется загрузить скан присланной повестки и заполнить данные о военном билете гражданина, а заодно предоставить документы, подтверждающие наличие оснований для отсрочки от мобилизации. "Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представители которой подключены к порталу Госуслуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки", — пообещал вице-премьер.

Ранее в Ленобласти отменили 100 вынесенных решений о частичной мобилизации местных жителей. Меж тем военный комиссар Петербурга Сергей Качковский пригрозил уголовным преследованием за отказ получать повестку, а заодно рассказал о предельном возрасте для частичной мобилизации.

Фото: Telegram-канал Минобороны России