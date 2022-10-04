"Бежать сейчас и тратить деньги не надо": В Ленобласти поведали о реальных нуждах мобилизованных

Назначенный губернатором Ленинградской области представитель по взаимодействию с воинскими частями в зоне военной спецоперации Сергей Мачинский поделился наблюдениями о фронтовых нуждах мобилизованных, а также рассказал, какие вещи им не следует брать с собой на фронт, информирует 78.ru.

Мачинский отметил, что полный боевой комплект все призванные получают уже на боевом посту.

"Сейчас военнослужащие сами не знают, куда их поставят. Кто-то будет поваром, а кто-то будет снайпером — обмундирование у них разное. Бежать сейчас и тратить деньги, чтобы купить повару тепловизор, не надо", — подчеркнул губернаторский спецпредставитель.

Стандартный набор из вещей, которые выдают всем военнослужащим, не включает в себя резиновые сапоги, туристическую пенку, дождевик, тактические перчатки, наколенники и штурмовой бронежилет. Поэтому мобилизованным следует купить их самостоятельно, отметил Мачинский.

Также он признал, что в частях испытывается дефицит спецоборудования.

"У нас не хватает квадрокоптеров на каждое подразделение, не знаю почему, но, надеюсь, этот вопрос будет решён", — выразил надежду Мачинский.

Добавим, что на сегодняшний день в Ленобласти организованы центры, которые принимают вещи по заявкам штабов и самих мобилизованных: в числе особенно необходимых — квадрокоптеры, ноутбуки, бронежилеты, каски, термобельё, носки, влажные салфетки, бинокли, тёплые вещи, шапки, зажигалки и одноразовые бритвы.

Напомним также, накануне военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что гражданин, не желающий брать повестку в рамках частичной мобилизации, может попасть под уголовную ответственность.