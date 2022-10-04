Нилов предложил отправить на фронт стритрейсеров и "бойцов без правил"

Во время заседания Госдумы 4 октября первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов выступил за то, чтобы направить на передовую коррупционеров, мошенников, избивающих своих жен мужей, а также стритрейсеров и "бойцов без правил". По мнению парламентария, это будет способствовать порядку в обществе.

"Я обращался к губернаторам (начальникам штабов призывных), к комиссарам военным, в том численно письменно. Говорил: возьмите базы вот этих многотысячников, которые есть в базах МВД, вот этих гонщиков-стритрейсеров. Посмотрите, сколько мы с ними боролись-боролись, уговаривали-уговаривали, права отбирали. Толку никакого - они до сих пор гоняют под 200 км. Они нужны сегодня там, на передовой. Пусть они там гоняют под 200 км на БТР. Вот эти бойцы без правил, адреналинщики, которые, знаете, вышел и кулак в голову полетел. А мы всё: "Давайте не будем их уголовниками считать, давайте административочку дадим". Домашние вот эти бойцы сколько жен переколошматили. Они же все есть в базах! Давайте пригласим в военные комиссариаты - вы увидите, какая будет реакция", - заявил с трибуны Нилов.

По его мнению, преступность сократится на порядки, как только обществу покажут мобилизованных мужчин из перечисленных им категорий.

Напомним, ранее Нилов предлагал самомобилизоваться депутатам всех уровней, их помощникам и однопартийцам.