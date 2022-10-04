Беглов рассказал о петербуржцах, возвращённых домой из-за ошибочной мобилизации

Петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал о том, как город помогает ошибочно мобилизованным горожанам добиться справедливости. Сообщения регистрируются на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Так, домой вернули неверно призванного отца-одиночку, который воспитывает 13-летнюю дочь.

Кроме того, отсрочку от призыва предоставили петербуржцу с бронью: его жена известила, что им вдвоём с супругом не хватило времени на сбор необходимых документов, поэтому его мобилизовали. Беглов сообщил о решении задачи: на контрольной явке в военкомат ему дали отсрочку от призыва.

Наконец, в город смог вернуться ошибочно мобилизованный IT-специалист.

"Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы", - отметил Беглов, напомнив, что по всем вопросам с призывом можно писать ему в соцсети "ВКонтакте".

Напомним также, накануне военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что гражданин, не желающий брать повестку в рамках частичной мобилизации, может попасть под уголовную ответственность.