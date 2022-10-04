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Новости 17:43

В Финляндии демонтировали последний из оставшихся памятник Ленину

фото ЗакС политика В Финляндии демонтировали последний из оставшихся памятник Ленину

Из финской Котки вывезли последний из оставшихся в стране памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину, передаёт "Интерфакс". Несмотря на то, что статуя исчезла из общественного пространства, любой желающий сможет посмотреть на неё в хранилище музея Кюменлааксо.

Ленин в Котке является работой эстонского художника Матти Вариком, Таллин подарил её городу как своему побратиму ещё в 1979 году. Статуя находилась на улице Северного парка Коткансаари.

Напомним, что одним из последних наиболее резонансных случаев удаления советских памятников из публичного пространства был демонтаж танка Т-34 в эстонской Нарве. Спустя почти месяц, 11 сентября, в Ивангороде торжественно открыли аналогичный памятник близ погранперехода в Эстонию.


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