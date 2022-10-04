В Петербурге задержали фем-активистку Марину Сингх

Петербургские правоохранители задержали фем-активистку Марину Сингх, уведомила правозащитников из "ОВД-Инфо"* её подруга.

Местонахождение, равно как и причины задержания девушку, на данный момент устанавливаются.

Своей подруге Сингх успела сообщить, что за несколько часов до задержания ей якобы позвонил неизвестный, который хотел предложить ей работу няней, при этом его номер в приложении GetContact отражался как "Старший инспектор".

Напомним, что в январе Сингх и других феминисток задерживали за участие в акциях против домашнего насилия, в феврале она отправилась под 15-суточный административный арест по "протестной" ст. 20.2 КоАП.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов