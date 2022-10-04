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Новости 18:45

Главный санитарный врач Петербурга рассказала, будут ли вводить в городе новые COVID-ограничения

фото ЗакС политика Главный санитарный врач Петербурга рассказала, будут ли вводить в городе новые COVID-ограничения

Несмотря на то, что в Северной столице ежесуточно на официальном уровне выявляют порядка двух тысяч заражений коронавирусом, вводить какие-либо ограничения власти пока не планируют, заявила в ходе встречи в Заксобрании главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"На текущем этапе распространения штамма "омикрон" вводить ограничительные меры не требуется"", - заявила глава регионального управления Роспотребнадзора.

В то же время гражданам из групп риска следует носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте.

"Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ", - резюмировала Башкетова.

Отметим, что по всей России на 180% вырос уровень госпитализации граждан с COVID-19. Несмотря на данное обстоятельство, в Петербурге постепенно сворачивают инфекционные места. За последние 24 часа в городе выявлено 1763 новых случая.


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