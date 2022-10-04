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Новости 11:29

В России подскочило количество госпитализаций с COVID-19

фото ЗакС политика В России подскочило количество госпитализаций с COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, чего нельзя сказать о статистике госпитализаций. Согласно данным федерального оперштаба от 4 октября, за сутки в стране госпитализированы 3 038 человек, что в 2,8 раза превышает показатели предыдущего дня, когда сообщалось о 1 088 доставленных в стационары пациентах.

При этом оперштаб насчитал 21 687 новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировав продолжающийся тренд на снижение заболеваемости (например, накануне сообщалось о 24 158 новых пациентах, а до этого — о 30 085 заболевших). Также статистика извещает о 45 437 выздоровевших и 107 умерших за сутки.

Петербург с 1 763 новыми пациентами продолжает удерживать первенство в стране по количеству заболевших за сутки. В городе также наблюдается заметный рост госпитализаций (192 относительно 82 накануне). Количество выздоровевших за 24 часа составило 3 861 человека, от последствий ковида скончались 24 пациента.


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