Петростат назвал районы Петербурга с самыми низкими и высокими зарплатами

Петростат опубликовал статистику по заработным платам петербуржцев в период с января по июнь текущего года, выделив наиболее "богатые" и "бедные" районы. Внимание на это обратила "Комсомольская правда".

Выяснилось, что номинальный начисленный доход (до вычета налогов) официально трудоустроенного человека в городе составляет 82 260 рублей в месяц. Рост за год составил 11,3%.

Самые "скудные" зарплаты в городе получают в Пушкинском районе, где средний уровень ежемесячного жалованья держится на отметке в 76 119 рублей. За ним идут Кронштадтский (76 943 рублей) и Красносельский (77 207 рублей) районы.

Самыми "богатыми" при этом считаются жители Василеостровского района - 128 369 рублей, Петроградского - 130 076 рублей, Приморского - 132 295 рублей в месяц.

При этом в Петростате не конкретизируют принцип подсчёта данных и не раскрывают применяемую методику.

"Также неизвестно, знают ли сами петербуржцы, какие огромные деньги они получают по мнению чиновников", - пишет "КП".

Ранее Смольный пообещал замедление инфляции и рост зарплат к концу 2025 года.