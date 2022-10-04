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Новости 19:47

Двое членов Общественного штаба по реновации хотят исключить из него депутатов ЗакСа

фото ЗакС политика Двое членов Общественного штаба по реновации хотят исключить из него депутатов ЗакСа

Две участницы Общественного штаба по реновации Анастасия Кузнецова и Наталья Самерсова предложили свое видение дальнейшей деятельности совещательного органа. Своё заявление они опубликовали в Telegram-канале "Родители России" 4 октября, накануне рассмотрения в Заксобрании проекта губернатора Александра Беглова о приостановке действия положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ). 

Авторы обращения, адресованного губернатору и спикеру городского парламента Александру Бельскому, отмечают, что, по их мнению, приостановка ряда положений закона задумана лишь для "снижения градуса возмущения" петербуржцев и никак не решает их проблемы. Кузнецова и Самерсова также отмечают высокую численность участников штаба (в него вошли около 100 человек) и предлагают исключить из него депутатов парламента, проголосовавших за закон. 

"Люди им не доверяют! Мы считаем, что необходимо сохранить приоритетный по численности состав участников Штаба за представителями жителей. А членов правительства города и специалистов городских комитетов приглашать на заседания Штаба в качестве экспертов по мере необходимости", - говорится в обращении. 

Участницы штаба требуют полностью отменить закон из-за нарушений прав некоторых групп граждан. В частности, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, которые вероятно не смогут принять участие в собрании собственников для принятия решение о включении их дома в программу КРТ. Кроме того, авторы обращения не считают правильным сносить "хрущёвки", не пытаясь их реконструировать. 

Напомним, в конце весенней сессии Заксобрание приняло закон о реновации, согласно которому панельные дома типа "хрущёвки" могут быть снесены для строительства нового жилья. Многие жители таких домов отреагировали на закон негативно. В ЗакСе из-за критики закона решили собрать Общественный штаб, куда вошли жители "хрущевок", активисты, муниципалы и депутаты парламента. На прошлой неделе состоялось первое заседание. На мнение петербуржцев отреагировал и Смольный. Губернатор Беглов заявил о намерениях приостановить действие положений закона до 2024 года. 

Константин Леньков


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