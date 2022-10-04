Двое членов Общественного штаба по реновации хотят исключить из него депутатов ЗакСа

Две участницы Общественного штаба по реновации Анастасия Кузнецова и Наталья Самерсова предложили свое видение дальнейшей деятельности совещательного органа. Своё заявление они опубликовали в Telegram-канале "Родители России" 4 октября, накануне рассмотрения в Заксобрании проекта губернатора Александра Беглова о приостановке действия положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Авторы обращения, адресованного губернатору и спикеру городского парламента Александру Бельскому, отмечают, что, по их мнению, приостановка ряда положений закона задумана лишь для "снижения градуса возмущения" петербуржцев и никак не решает их проблемы. Кузнецова и Самерсова также отмечают высокую численность участников штаба (в него вошли около 100 человек) и предлагают исключить из него депутатов парламента, проголосовавших за закон.

"Люди им не доверяют! Мы считаем, что необходимо сохранить приоритетный по численности состав участников Штаба за представителями жителей. А членов правительства города и специалистов городских комитетов приглашать на заседания Штаба в качестве экспертов по мере необходимости", - говорится в обращении.

Участницы штаба требуют полностью отменить закон из-за нарушений прав некоторых групп граждан. В частности, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, которые вероятно не смогут принять участие в собрании собственников для принятия решение о включении их дома в программу КРТ. Кроме того, авторы обращения не считают правильным сносить "хрущёвки", не пытаясь их реконструировать.

Напомним, в конце весенней сессии Заксобрание приняло закон о реновации, согласно которому панельные дома типа "хрущёвки" могут быть снесены для строительства нового жилья. Многие жители таких домов отреагировали на закон негативно. В ЗакСе из-за критики закона решили собрать Общественный штаб, куда вошли жители "хрущевок", активисты, муниципалы и депутаты парламента. На прошлой неделе состоялось первое заседание. На мнение петербуржцев отреагировал и Смольный. Губернатор Беглов заявил о намерениях приостановить действие положений закона до 2024 года.

Константин Леньков