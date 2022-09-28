Критики реновации в гостях у Бельского

В Законодательном собрании Петербурга 28 сентября прошло первое заседание Общественного штаба по реновации. В парламенте хотели в течение часа решить организационные вопросы и коротко обсудить дальнейшие пути работы. У ярых противников закона о КРТ были другие планы. О том, как проходило первое собрание по КРТ в Мариинском дворце - в материале ЗАКС.Ру.

Общественный штаб по реновации был создан Заксобранием после волны критики закона о комплексном развитии территорий, согласно которому пятиэтажные "хрущевки" в городе могут быть снесены для строительства нового жилья. Собственников недвижимости в "группе риска" беспокоили перспективы переселения в отдаленные районы города, а также угроза лишиться нескольких квадратных метров.

После трех месяцев критики закона петербуржцами, губернатор Александр Беглов заявил, что намерен приостановить действие закона до 2024 года. В скором времени соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Заксобрания. Временную паузу власти решили использовать для проработки слабых моментов закона, на которые жаловались петербуржцы.

Попасть в Общественный штаб можно было через конкурсный отбор, а также будучи лидером общественного мнения. Всего в нем почти сто человек, среди которых общественники, мундепы, активисты, а также рядовые жители "хрущевок". Также в нем депутаты Законодательного собрания, чиновники из Смольного и представители общественных объединений. ЗАКС.Ру уже писал, кого избрали в штаб.

Депутат ЗакСа Марина Шишкина, которая была модератором собрания, предложила присутствующим утвердить три рабочие группы, которые возьмут на себя решение определенных вопросов для усовершенствования закона о реновации. За работу с обращениями и замечаниями жителей отвечать будет "яблочник" Борис Вишневский. Юридическую поддержку принятых решений будет курировать единоросс Денис Четырбок. За взаимодействие с органами исполнительной власти будет ответственен депутат Валерий Гарнец. Также решили организовать рабочую группу по регламенту.

Дальнейший ход беседы стал более сумбурным. Первой слово взяла активистка из Калининского района Анастасия Кузнецова, которая заявила, что обсуждение поправок в закон о реновации не имеет никакого смысла, поскольку после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации ситуация, по ее мнению, в корне изменилась. Мобилизованные собственники квартир в хрущевках по сути лишаются права голоса на собрании собственников, где планируется решать, будет ли конкретный дом включен в программу реновации или нет.

- В этом случае мы не учитываем мнение всех людей, которые частично мобилизовались. Соответственно, не представляется возможным объективно все это обсуждать, рассматривать различные варианты, потому что напрямую прослеживается дискриминация тех людей, которые частично мобилизованы. Никаким образом, к сожалению, мы не сможем обеспечить их присутствие на собрании собственников, - заявила Кузнецова.

Также большинство участников встречи выступали за полную отмену закона о реновации, а не за обсуждение будущих поправок. Высказывания за отмену скандального закона чередовались с попытками спикера Заксобрания Александра Бельского и вице-спикера Марины Шишкиной призвать собравшихся к порядку. В качестве аргумента парламентарии напомнили, что критики закона находятся у них "в гостях" и "обязаны слушать до конца" не перебивая.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

- Мне неприятно, что повестку назначаем не мы, а вы. Неприятно, что вы сами назначаете глав рабочих групп. Мне неприятно, что мы вообще обсуждаем здесь что-то, а не меняем закон сразу. <...> Хочу, чтобы вы слушали в первую очередь нас, а не назначали Вишневского, Четырбока и Гарнеца, к которым изначально нет никакого доверия, - заявил активист Ярослав Костров.

Против подготовки поправок также выступила одна из лидеров движения против КРТ юристка Ирина Баханович, которая предложила сформировать при общественном штабе фракцию против закона.

- Очень часто слышим, что Петербург - это последний регион, который привел региональное законодательство в соответствие с федеральным. Здесь как раз и вопрос, у вас было полтора года на разработку единого хорошего документа с учетом общественного мнения. Почему этого не было сделано? - задала вопрос Баханович.

К инициативе о создании коалиции "Петербург против КРТ" в общественном штабе присоединился глава МО "№72" Павел Швец, который также выступил за полную отмену закона о реновации.

- Нас, тех, кто участвовал в голосовании, жители делегировали сюда с главным тезисом, что тот закон, который принят без обсуждений за неделю, надо отменять. А дальше обсуждать конструктивно новый закон, - добавил Швец.

Выступления представителей ЗакСа и Смольного в основном не вносили какой-то ясности и по большей части были абстрактными заявлениями о намерении внимательно обработать все пожелания, услышать каждое мнение и плодотворно поработать над законом.

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов попросил Бельского включить формат общественных штабов в городское законодательство, поскольку уверен, что реновация - не единственный проблемный закон, который примет городской парламент. Впрочем, в разговоре с ЗАКС.Ру Сафонов рассказал, что у него остались негативные впечатления от первой встречи.

- Отвратительно, попытка все свернуть исключительно на организационные моменты, не решив и даже не поставив на обсуждение главный вопрос об отмене закона - это не правильно. Надо было начинать именно с отмены, - считает Сафонов.

Он напомнил, что в парламенте уже есть законодательная инициатива депутатов МО "Автово" об отмене закона о реновации.

Депутат Борис Вишневский уже после собрания рассказал ЗАКС.Ру, что примерно такого формата встречи и ждал.

- Конечно, чрезвычайно сложно, когда собираются почти 100 человек, вести какую-то дискуссию. Я надеюсь, она будет более содержательной уже в рабочих группах. Я понимаю, что у пришедших сюда жителей есть разные точки зрения. В основном здесь представлены те, которые против нынешнего механизма реновации. Одни говорят "давайте все отменим", другие "давайте изменим старый [закон]". На самом деле это два пути прихода к одному и тому же юридически. Только в два шага или один. Мне кажется, что проще переписать, - считает Вишневский.

"Яблочник" опасается, что отмена старого закона может затянуться до тех пор, пока правительство сможет и без согласований регионов принимать решения о реновации с помощью поправок в Градостроительный кодекс.

Голосов сторонников реновации на первом заседании слышно не было, несмотря на то, что в штабе их немало. Telegram-канал "Ротонда" подсчитал, что при проведении какого-либо голосования, позиция властей, вероятней всего, получит больше "за", чем "против".



















Константин Леньков