Сборная по обсуждению реновации

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Общественный штаб по реновации прошли муниципальные депутаты и местные активисты. Дополнили их юристы, пенсионеры и сотрудники разных организаций. ЗАКС.Ру подробно рассказывает о членах штаба при Законодательном собрании.

Законодательное собрание Петербурга решило создать Общественный штаб по комплексному развитию территорий (КРТ) после массового недовольства жителей города принятым законом. Голосование за участников проходило с 1 по 15 сентября. ЗАКС.Ру рассказывал о тех, кто решил выдвинуться в штаб. Несмотря на то, что голосование проходило в электронном виде, его результаты стали известны вечером 19 сентября.

Всего победителями объявили 39 человек. Спикер ЗакСа Александр Бельский сообщил, что доформирование штаба будет проходить до конца текущей недели, а первое заседание должно пройти уже в сентябре. Помимо победивших в голосовании обсуждать проблему КРТ должны юрист и активистка Ирина Баханович и депутат Государственной думы от "Единой России" Николай Валуев, а также городские парламентарии.

Петербуржцы могли голосовать за нескольких кандидатов, которые представят их район в Общественном штабе. По Выборгскому району в голосовании победили два человека. Это специалист по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в "Фонде развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" Андрей Гринько и директор по маркетингу и PR Виктория Писарева, состоящая в группе жителей одного из домов Выборгского района. В комментариях под одним из постов девушка сообщила, что выступает против сноса зданий.

По Калининскому району в штаб прошла глава МО "Пискаревка" Ольга Умнова, которая избралась в совет при поддержке "Единой России". Именно депутаты этой партии и ЛДПР проголосовали за принятие закона о комплексном развитии территорий. Также членом штаба стал депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, который в совет выдвигался при поддержке "Справедливой России – За правду". Он неоднократно выступал за отмену закона о реновации. В частности, Сафонов предложил коллегам по муниципалитету направить в ЗакС соответствующую инициативу, но набрать необходимое количество голосов для продвижения документа не удалось.

Еще два человека от Калининского района — активистки Наталья Самерсова и Анастасия Кузнецова. Они собирали подписи под обращениями к представителям органам власти, ходили на встречу с главой МО "Финляндский округ" и другими способами выступали против закона о КРТ.

В Кировском районе в штаб тоже прошли две активные жительницы местных хрущевок Екатерина Гусева и Наталья Родкевич. Они помогали в составлении обращений и сборе подписей против закона, отмечается в группе "Мой округ Дачное". Вместе с ними в штаб прошел Роман Фотт. В своей анкете он написал, что с 1990-х годов занимается безопасностью и строительством в сфере ремонтно-строительных работ. А представляя себя в соцсети "ВКонтакте", Фотт заявил, что ему не безразлично происходящее в городе.

"Я считаю правильным выходить на конструктивный диалог с руководством города для выработки взвешенной позиции. <...> В создавшемся конфликте интересов между инвесторами-застройщиками и горожанами необходимо добиться, чтобы права переселяемых горожан не попирались в угоду прибыли и качество жизни, а равно и качество городской инфраструктуры не ухудшалось, а только совершенствовалось", - написал Фотт.

Вместе с ним в штаб вошла Александра Турапина, работающая в управлении делами правительства. Ранее она была пресс-секретарем петербургского отделения "Молодой гвардии".

От Красногвардейского района в штаб вошли депутат-самовыдвиженец МО "Малая Охта" Павел Журавлев и депутат от "Справедливой России – За правду" в МО "Большая Охта" Манефа Королева, которые критически относятся к закону о реновации. Вместе с ними в штабе должны работать ведущий специалист Медиацентра Всероссийского музея А. С. Пушкина Анна Грязнова и руководитель структурного подразделения ГУП "ТЭК СПб" Евгений Ступин. В разговоре с ЗАКС.Ру Королева сообщила, что среди жителей района, критически настроенных к закону о реновации, Грязнова и Ступин неизвестны. Муниципальный депутат предположила, что мог произойти технический сбой и голоса от одних кандидатов перешли к другим.

Выдвигались в Общественный штаб от Красногвардейского района местные активисты и экс-депутат ЗакСа от "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова. В разговоре с ЗАКС.Ру бывший парламентарий отметила, что процедура голосования была "не очень прозрачная", но предположить, по какой причине она не прошла в штаб, экс-депутат не захотела: "Это будут какие-то домыслы". Тихонова добавила, что удивилась тому, что не набрала достаточно голосов, но не расстроилась.

- Столько замечательных ребят, активистов [вошли в штаб]. И из Фрунзенского района — Павел Швец, и "Большая Охта" — Манефа Королева, и Калининский район — Вадим Сафонов, и много-много других знакомых фамилий. Объективную картину того, что там будет происходить, мы точно увидим, - сказала экс-депутат.

Московский район в штабе будут представлять депутат МО "Новоизмайловское" от "Яблока" Александр Сосновских, ИТ-специалист Вячеслав Иванов и Наталия Зуева. Последняя на своей странице "ВКонтакте" регулярно пишет о проблемах в сфере ЖКХ и КРТ. Также в штаб прошла проживающая в попадающем под реновацию доме Ольга Шевчук, как сообщал депутат МО "Новоизмайловское" Андрей Стариков.

В Невском районе победили депутат МО "Правобережный" Федор Грудин, техник-технолог "Ниссан Мануфэкчуринг групп Рус" Игорь Кленов, менеджер отдела снабжения "НПК Морсвязьавтоматика" Анастасия Шушкова, инженер-аналитик в логистической компании Мария Тернова и артист музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Павел Хусу. В своем Telegram-канале Грудин отметил, что от Невского района в штаб прошли "все пять человек, которых поддерживал чат жителей". По его мнению, это может говорить о правдивости результатов.

От Приморского района членом штаба стала учитель биологии Татьяна Астахова. Она представляет активистов МО "Ланское", сообщается в группе "Снос "хрущёвок" в Санкт-Петербурге. МО Ланское". Там же отметили, что знаком жителям и другой победитель голосования — пенсионер, подполковник запаса Андрей Онисенко. Кроме них, в штаб от района вошли юрист жилищной сферы Екатерина Тятькова и член Молодежного парламента при ЗакСе Никита Кванталиани.

Фрунзенский район в Общественном штабе представит глава МО "№72" и председатель Партии Роста в Петербурге Павел Швец. Он выступает за отмену закона о комплексном развитии территорий и занялся созданием отдельного штаба в муниципалитете. В голосовании по району также победили психолог и менеджер Денис Протас и пенсионерки Елена Маркова и Татьяна Атанасова.

В Красносельском районе в штаб попала контрактный управляющий в системе образования Надежда Ли. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она регулярно рассказывает о посещении тех или иных мероприятий. А на фотографиях с них позирует то в форме "Волонтеров Победы", то с символикой #МыВместе, то в толстовке, на которой угадывается надпись "Единая Россия". Вместе с Ли в штаб от района вошла сотрудница "Информационно-методический центра" Красносельского района Елена Братковская.

Колпинский район будут представлять начальник караула в пожарной части Геннадий Никитин и врач-рентгенолог Ольга Макеева. Других кандидатов по этой территории не было.

По Курортному району победили сотрудник администрации, ведущий специалист сектора информатизации и связи Иван Бельков и ведущий инженер ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Татьяна Аннушкина. Кроме них по территории выдвигалось еще два человека.

От Петродворцового района в штаб прошли депутат МО "Город Петергоф" Михаил Тихонов и пенсионерка, председатель совета дома Людмила Лаврова. Конкуренцию им составляла еще только одна кандидатка.

София Саттарова