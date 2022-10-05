ЗакС во втором чтении одобрил предложение о продлении договоров аренды без торгов

Законодательное собрание Петербурга 5 октября приняло законопроект о федеральной инициативе во втором чтении, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подготовила комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству городского парламента.

Согласно проекту закона, арендаторы государственной или муниципальной недвижимости могут запросить продление договора без проведения торгов. Максимальный срок увеличения - 3 года, сказано в документе. Арендодатель должен исполнить просьбу съемщика в течение пяти дней, сказано в законопроекте.

Депутат от "Новых людей" Дмитрий Панов предложил дать право на продление только тем арендаторам, у кого задолженность не более месяца. Это будет стимулировать дисциплинированность компаний, уверен парламентарий. Глава комиссии по промышленности и депутат от КПРФ Ирина Иванова не согласилась с Пановым. Она напомнила, что уже есть аналогичный документ по земельным участкам - там никаких ограничений нет. По теории права, два закона должны быть идентичны, заявила Иванова. Депутат напомнила, что у комитета имущественных отношений остается право расторгнуть договор аренды через суд. Несогласие с предложением Панова выразил и спикер ЗакСа Александр Бельский. В итоге за поправку представителя "Новых людей" проголосовало только три депутата - ее не приняли.

Другая поправка от Ивановой и депутата от "Единой России" Дениса Четырбока предлагает увеличить срок на обращение по продлению аренды до конца 2023 года. Первый вариант предполагал срок до 1 марта 2023 года. Это предложение парламентарии поддержали.

София Саттарова