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Новости 10:28

ЗакС во втором чтении одобрил предложение о продлении договоров аренды без торгов

фото ЗакС политика ЗакС во втором чтении одобрил предложение о продлении договоров аренды без торгов

Законодательное собрание Петербурга 5 октября приняло законопроект о федеральной инициативе во втором чтении, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подготовила комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству городского парламента. 

Согласно проекту закона, арендаторы государственной или муниципальной недвижимости могут запросить продление договора без проведения торгов. Максимальный срок увеличения - 3 года, сказано в документе. Арендодатель должен исполнить просьбу съемщика в течение пяти дней, сказано в законопроекте. 

Депутат от "Новых людей" Дмитрий Панов предложил дать право на продление только тем арендаторам, у кого задолженность не более месяца. Это будет стимулировать дисциплинированность компаний, уверен парламентарий. Глава комиссии по промышленности и депутат от КПРФ Ирина Иванова не согласилась с Пановым. Она напомнила, что уже есть аналогичный документ по земельным участкам - там никаких ограничений нет. По теории права, два закона должны быть идентичны, заявила Иванова. Депутат напомнила, что у комитета имущественных отношений остается право расторгнуть договор аренды через суд. Несогласие с предложением Панова выразил и спикер ЗакСа Александр Бельский. В итоге за поправку представителя "Новых людей" проголосовало только три депутата - ее не приняли.

Другая поправка от Ивановой и депутата от "Единой России" Дениса Четырбока предлагает увеличить срок на обращение по продлению аренды до конца 2023 года. Первый вариант предполагал срок до 1 марта 2023 года. Это предложение парламентарии поддержали.

София Саттарова


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