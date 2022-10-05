Представитель губернатора в ЗакСе: Есть сложности с предоставлением равнозначных квартир по программе реновации

Представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко на заседании 5 октября представил законопроект о приостановке действия нескольких положений закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Депутат от "Единой России" Вера Сергеева поинтересовалась у Сухенко, планирует ли правительство учитывать поправки о получении петербуржцами равнозначного жилья в том же районе, где они сейчас проживают в хрущевках. Представитель губернатора заявил, что адресовал бы этот вопрос Общественному штабу по реновации.

Сухенко добавил, что это сложный вопрос. По его мнению, в Петербурге есть "объективные сложности" по предоставлению равнозначных жилых квартир для петербуржцев, попавших в программу реновации.

- Этот вопрос не так прост как кажется, когда его озвучивают горожане, - сказал Сухенко.

Он сообщил, что при предоставлении равнозначного жилья требуются дополнительные вложения. Это должен будет компенсировать бюджет города или придется переложить нагрузку на инвестора, пояснил Сухенко.

София Саттарова