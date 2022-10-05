ПМЭФ-2023 пройдёт в городе на Неве с 14 по 17 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году состоится в грядущем июне, известили организаторы мероприятия в среду, 5 октября. Форум пройдёт в период с 14 по 17 июня.

ПМЭФ-2022 проходил в городе на Неве с 15 по 18 июня, Петербург подписал на нём соглашений на полтриллиона рублей. Ключевым событием мероприятия стало живое выступление Владимира Путина.

Всего на ПМЭФ в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран мира.

О том, как прошёл финальный день форума, - читайте в материале ЗАКС.Ру.