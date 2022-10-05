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Новости 14:48

Пиотровский: С 21 сентября в Петербург вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных

фото ЗакС политика Пиотровский: С 21 сентября в Петербург вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что начиная с 21 сентября в город вернулись 15 ошибочно мобилизованных граждан. Сообщение приводится в Telegram-канале политика.

Также он рассказал, что благодаря работе Штаба по вопросам проведения частичной мобилизации удалось решить ещё ряд похожих проблем.

Обращения о призыве регистрируются в Центре управления регионом: они поступают со страницы градоначальника Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте", по номеру 122, через Платформу обратной связи, райадминистрации и непосредственно военкоматы.

"В случае обнаружения ошибки мы оперативно собираем необходимые документы и организуем возвращение мобилизованного", - подчеркнул Пиотровский.

Днём ранее Беглов рассказал о трёх петербуржцах, возвращённых домой из-за ошибочной мобилизации.


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