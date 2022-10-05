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По делу в отношении Виктории Петровой назначили пятое предварительное заседание

фото ЗакС политика По делу в отношении Виктории Петровой назначили пятое предварительное заседание

В Калининском районном суде Петербурга 5 октября состоялось очередное, четвёртое предварительное заседание по делу в отношении Виктории Петровой, обвиняемой в публикации фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Перейти к рассмотрению по существу не получилось. Следующее заседание назначили на 13 октября.

На предварительном заседании 5 октября допросили следователя Александра Демидова, который руководил обыском в квартире Петровой. По словам адвоката Анастасии Пилипенко, суду были переданы материалы с нарушением процессуальных норм.

Также адвокат отметила, что на предыдущих заседаниях суду представили политико-лингвистическую экспертизу, хотя политологов к делу привлекать не собирались. Ранее Пилипенко ходатайствовала о том, чтобы лингвистическую экспертизу не проводили сотрудники СПбГУ — ранее Петрова критически высказывалась в их адрес из-за поддержки преподавательским составом спецоперации. Следователь эту деталь проигнорировал.

К следующей встрече в суде пройдет ровно месяц после первого предварительного заседания.

Напомним, Петрову судят за несколько публикаций на ее личной странице в соцсети "ВКонтакте", в которых содержались недостоверные, по мнению следователей, сведения о ходе специальной военной операции на Украине. Она находится под стражей с начала мая. По статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК) ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков


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