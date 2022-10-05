Чечин стал главой Зеленогорска

Муниципальный совет города Зеленогорска 5 октября выбрал своим новым главой сына руководительницы комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной Дмитрия. Об этом сообщили на сайте муниципалитета.

В 2017–2022 годах Дмитрий Чечин руководил местной администрацией поселка Белоостров. До этого около семи лет работал в таможенном комплексе ООО "Северные ворота". Ранее будущий глава рассказал ЗАКС.Ру, что родился и вырос в Зеленогорске.

Чечин стал местным депутатом в сентябре после победы на дополнительных муниципальных выборах.

Должность главы Зеленогорска оставалась вакантной с декабря 2021 года, когда руководящие полномочия сложил Борис Семенов, вошедший в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Его обязанности в муниципалитете временно исполнял заместитель Александр Савинов.