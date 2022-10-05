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Новости 5 октября, 19:52

Суд в Москве продлил арест экс-координатору уфимского штаба Навального* Чанышевой

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил арест экс-координатору уфимского штаба Навального* Чанышевой

Басманный суд Москвы продлил до 9 ноября срок содержания в СИЗО бывшего координатора штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой, рассказал в своем Telegram-канале оппозиционер Николай Ляскин.

"Лилию Чанышеву оставили в СИЗО до 9 ноября. Год в СИЗО. Дальше следствие будет выходить на приговор", — написал Ляскин 5 октября.

Кроме того, сегодня же Мосгорсуд оставил в силе предыдущее решение о продлении ареста активистке, сообщили ее соратники.

В сентябре стало известно о завершении следствия по делу Чанышевой. Как рассказал тогда соратник Алексея Навального Иван Жданов**, оппозиционерке были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и об участии в некоммерческой деятельности, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). По совокупности сроков активистке грозит до 18 лет заключения.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внес Ивана Жданова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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