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Новости 5 октября, 20:41

Бельский пообещал организовать консультации судебных приставов для мобилизованных

фото ЗакС политика Бельский пообещал организовать консультации судебных приставов для мобилизованных

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский поведал 5 октября о дальнейших планах по оказанию помощи мобилизованным. Как следует из его слов, последние вскоре смогут получить консультации судебных приставов в придачу к советам юристов.

"Наши депутаты и юристы дважды в неделю принимают военнослужащих в Мобилизационном центре в Выборгском районе. Только за минувший вторник их посетили порядка 200 бойцов", — написал Бельский в своем Telegram-канале. Он указал, что сейчас в центре уже работают нотариусы, а сейчас там идет работа по подготовке консультаций приставов.

"На днях общался с руководителем регионального Управления [ФССП]. Решено, что в ближайшее время в Центр направят группу специалистов, которые подключатся к процессу: помогут бойцам с долговыми обязательствами, соцвыплатами, распоряжением вкладами и счетами в банках", — сообщил спикер ЗакСа и добавил, что Петербург "сделает все, чтобы те, кто уходят защищать Родину, чувствовали себя уверенно".

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко расширил меры поддержки членов семей мобилизованных граждан.


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