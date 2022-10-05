Крыши более 100 домов в Петербурге оборудованы "греющей лентой"

Грядущей зимой в Петербурге стартует реализация технологии "греющей ленты" на кровлях и свесах домов, сообщили 5 октября в жилищном комитете и добавили, что к настоящему времени подобная система установлена более чем в 100 зданиях города.

Как уточнили в комитете, разработчик "греющей ленты" сотрудничает с жилкомсервисами Петроградского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов. Производство расположено в Ленобласти, оборудование для проекта было разработано специально. Как отмечается, сама лента состоит из греющего элемента в 30 Вт, нанесенного на основу из алюминия и каучука.

"Неотъемлемым плюсом "греющей ленты" является простота крепления, — рассказали в жилкоме. — Для установки не требуется сверлить кровлю, что спасает её от ржавчины и механических разрушений. Перед установкой поверхность необходимо обезжирить, и далее подключить ленту к питанию".

Кроме того, в домах на улице Пестеля "практически реализован" пилотный проект по установке "греющей ленты" с одновременным подключением водосточных труб к городской системе канализации, рассказали в комитете. Предполагается, что это не только помешает образованию наледи на крышах, но также предотвратит замерзание воды в водосточных трубах и на тротуарах рядом с ними.

Ранее комитет по благоустройству пожаловался на петербуржцев из-за засоров в ливневой канализации.