За месяц численность Петербурга сократилась на 16 тысяч человек

По состоянию на 1 августа в Петербурге проживали 5 млн 361,9 тысяча человек, следует из данных Петростата.

По сравнению с июлем численность жителей города снизилась на 0,3%, то есть на 16 тысяч горожан. Количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец августа в Петербурге уменьшилось почти на 40% — до 16,9 тысяч человек.

В свою очередь в Ленинградской области численность населения за месяц напротив увеличилась — на 0,6%, то есть примерно на 11,5 тысяч человек — до 1 млн 922,6 тысяч. Безработных в регионе тоже стало на 18% меньше — до 4,7 тысяч граждан.

Ранее Петростат назвал районы Петербурга с самыми низкими и самыми высокими зарплатами.