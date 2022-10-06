Мобилизованным не будут компенсировать расходы на купленные ими обмундирование и лекарства

Мобилизованным гражданам, которые самостоятельно купили себе обмундирование и лекарства, компенсировать расходы не будут, сообщается в ответе справочной службы на портале "Объясняем.рф".

Объясняется это тем, что всем подлежащим призыву выдаётся комплект необходимых вещей.

"Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", — отмечается в ответе службы.

Также сервис "Объясняем.рф" уточнил, что отсрочка от мобилизации положена сотрудникам аккредитованных IT-компаний, операторов связи, которые включены в перечень системообразующих СМИ.

При этом отсрочка гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, не предусматривается.