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Новости 11:55

Мобилизованным не будут компенсировать расходы на купленные ими обмундирование и лекарства

фото ЗакС политика Мобилизованным не будут компенсировать расходы на купленные ими обмундирование и лекарства

Мобилизованным гражданам, которые самостоятельно купили себе обмундирование и лекарства, компенсировать расходы не будут, сообщается в ответе справочной службы на портале "Объясняем.рф".

Объясняется это тем, что всем подлежащим призыву выдаётся комплект необходимых вещей.

"Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", — отмечается в ответе службы.

Также сервис "Объясняем.рф" уточнил, что отсрочка от мобилизации положена сотрудникам аккредитованных IT-компаний, операторов связи, которые включены в перечень системообразующих СМИ.

При этом отсрочка гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, не предусматривается.


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