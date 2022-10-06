Более 600 человек обратилось к "Народному фронту" из-за ошибочной мобилизации

На горячую линию по сообщениям об ошибочной мобилизации обратилось порядка 600 человек, заявила Руководитель исполкома "Народного фронта" в Петербурге Екатерина Машкова на пресс-конференции 6 октября, посвященной работе волонтерских движений во время мобилизации.

- Большое количество переживает, но стоит отметить, в основном людям нужна консультация и слова поддержки, потому что из этих 600 обращений всего 10 случаев, которые требовали нашего включения, включения органов государственной власти, - заявила Машкова.

Она уточнила, что три случая были связаны со студентами очной формы обучения. Чаще всего молодые люди не успевали получить необходимые справки из образовательных учреждений. В основном петербуржцев интересуют организационные вопросы: юридические консультации, необходимый для отсрочки пакет документов. Машкова отметила, что мужчинам, имеющим основания для отсрочки, не нужно бояться повестки.

- Военкомат отправляет повестки по тем адресам, которые были актуальны много лет назад. Это не страшно. Нужно прийти в военкомат, предоставить все необходимые документы, которые дают вам право на получение отсрочки, - посоветовала Машкова.

Напомним, накануне в Смольном отчитались о 15 случаях ошибочной мобилизации в городе. Несостоявшихся бойцов уже вернули домой.

Константин Леньков