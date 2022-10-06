Песков усомнился в правдивости сообщений об отъезде из страны 700 тысяч россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 октября выразил сомнения относительно верности сведений об отъезде из России 700 тысяч человек после объявления частичной мобилизации.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли назвать близкой к правде такую информацию, Песков заявил, что она такой "не является". "Это похоже на какую-то "утку"", - объявил он и переключил внимание на издание Forbes, озвучившее названные цифры уехавших.

"Я вообще не знаю, что такое русское издательство "Форбс", - приводит слова представителя Кремля "Интерфакс". - Он издается или нет, есть ли вообще это издательство".

В целом, по словам Пескова, серьезно относиться к таким известиям не следует. В то же время сам он затруднился сообщить, сколько граждан покинули Россию с начала частичной мобилизации. "Точными цифрами не обладаю, - сообщил он. - Конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении".

Ранее Forbes оценил количество уехавших из России после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации, в 700 тысяч человек.