Forbes: С момента объявления мобилизации РФ покинули около 700 тысяч человек

С 21 сентября, когда Владимир Путин дал старт частичной мобилизации, из России уехали порядка 700 тысяч человек, информирует Forbes, ссылаясь на близкие к аппарату главы государства источники.

Другой собеседник издания рассказал, что из страны уехал уже почти один миллион граждан. Какое количество из них были туристами — неизвестно.

Ранее, как писал "Коммерсант", в МВД Казахстана сообщили, что с начала мобилизации в республику прибыли около 200 тысяч россиян. В свою очередь в МВД Грузии отчитались, что в период с 17 по 29 сентября на территорию страны въехали почти 94 тысяч граждан РФ. Наконец, пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что за последнюю неделю в ЕС прибыли 66 тысяч россиян, что примерно на 30% больше, чем неделей ранее.

Напомним, что мобильные военкоматы работают на российско-грузинской границе в районе КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, а также в пункте пропуска "Торфяновка" на границе с Финляндией в Ленинградской области и на границе с Казахстаном.