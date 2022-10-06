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Новости 15:35

В Белоруссии Лукашенко запретил ценам расти

фото ЗакС политика В Белоруссии Лукашенко запретил ценам расти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил с 6 октября повышать цены в стране, сообщило агентство БелТА. Распоряжение об этом он отдал по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции.

"С 6 числа [октября] запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. <...> И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - объявил Лукашенко.

При этом белорусский глава допустил возможность исключений из правила. Он уточнил, что цены смогут расти, если на то будет распоряжение министра антимонопольного регулирования и торговли либо же "председателей облисполкома, минского горисполкома".

"Цены сегодня запредельные, - объявил Лукашенко. - Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов". Одновременно он запретил закрывать торговые точки и уходить с рынка: "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите".

Ранее Лукашенко объявил, что Белоруссия участвует в спецоперации на Украине, но военных никуда не посылает.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"


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