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Новости 16:44

Петербуржец получил год ограничения свободы из-за двух раскрашенных в сине-желтые цвета гаубиц

фото ЗакС политика Петербуржец получил год ограничения свободы из-за двух раскрашенных в сине-желтые цвета гаубиц

В Петербурге мировой судья судебного участка № 152 огласил приговор Николаю Воротневу по делу о раскрашенных в цвета украинского флага лафетах двух гаубиц перед Артиллерийским музеем, сообщила 6 октября объединенная пресс-служба судов города. Изменение окраски орудий было квалифицировано как вандализм по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как передает судебная пресс-служба, ночью 2 марта 2022 года "Воротнев и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство", пришли к Артиллерийскому музею с синим и желтым аэрозольными баллончиками. Там они "распылили содержимое баллонов на щиты двух 122-мм гаубиц образца 1938 г., <...> чем осквернили данное имущество".

Воротнев вину признал, принес извинения и принял меры к возмещению ущерба, отметили в судебной пресс-службе. В его пользу также указали награждение золотым знаком отличия "Готов к труду и обороне".

Судья назначил Воротневу наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Петербуржцу запрещено покидать пределы МО, где он проживает, а также менять работу и место жительства без согласия специализированного органа. Также он обязан ежемесячно отмечаться в органе УИН.

Воротнев 19 марта был задержан по подозрению в раскрашивании гаубиц, вскоре после этого Петроградский райсуд отправил его в СИЗО.


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