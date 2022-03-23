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Суд отправил в СИЗО петербуржца, "осквернившего" гаубицу у Музея артиллерии цветами флага Украины

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО петербуржца, "осквернившего" гаубицу у Музея артиллерии цветами флага Украины

Петроградский райсуд Петербурга решил отправить в следственный изолятор местного жителя Николая Воротнева, который обвиняется в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 2 марта Воротнев, "действуя по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины", нанёс на гаубицу, находящуюся у стен Музея артиллерии, две полосы синего и жёлтого цвета. Данный манифест, считают правоохранители, "осквернил и испортил" оставшееся после ВОВ орудие.

Уточняется, что Воротнева задержали 19 марта. Своё участие в раскраске пушки молодой человек не отрицал. Его адвокат ходатайствовал о домашнем аресте либо запрете определённых действий.

На заседании допросили также свидетеля, который дал Воротневу положительную характеристику, особо отметив то обстоятельство, что он заботится о дедушке, служившем на крейсере "Суворов".

Добавим также, что в Москве силовики разыскивают хозяина квартиры, на окне которой по вечерам горит сине-жёлтая гирлянда.


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