Роскомнадзор заблокировал недавно запущенный сайт "Эха"

Роскомнадзор 6 октября начал блокировать сайт нового проекта экс-сотрудников радиостанции "Эхо Москвы". Как следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам, основанием для блокировки "Эха" послужило решение Генпрокуратуры от 5 октября.

Согласно данным РКН, доступ ограничивается не к отдельной странице, а ко всему ресурсу целиком.

О блокировке сайта "Эха" на территории России ранее сообщили сотрудники в своем Telegram-канале. "Сайт "Эха" начали блокировать в России", - написали они, пообещав "делать всё", чтобы оставаться с аудиторией.

Позже сотрудники перечислили три своих достижения за первые три дня работы. В список вошли первенство в AppStore, первенство в Google Play и блокировка в России.

О запуске проекта "Эхо", над которым работают бывшие сотрудники радиостанции, стало известно в конце сентября.

Сайт "Эха Москвы" был заблокирован в начале марта, тогда же перестала работать и сама радиостанция.