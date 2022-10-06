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Новости 17:55

Назальная вакцина от ковида доступна в 90 поликлиниках, заявили в Смольном

фото ЗакС политика Назальная вакцина от ковида доступна в 90 поликлиниках, заявили в Смольном

В настоящее время петербуржцы могут привиться от коронавируса назальной вакциной "Спутник V" в 90 поликлиниках во всех районах города, сообщила 6 октября пресс-служба губернатора. Список медучреждений опубликован на сайте комитета по здравоохранению.

"Назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится", - указали в Смольном. Сама вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся при помощи специальной насадки в нос с интервалом в три недели.

В пользу назальной вакцины счел нужным высказаться и губернатор Александр Беглов. Призвав петербуржцев ревакцинироваться, чтобы поставить барьер коронавирусной инфекции, он напомнил о возможности привиться без уколов. "Это проще, но не менее эффективно", - добавил он.

В сентябре в Петербург поступили 54 тысячи насадок-распылителей для назальной вакцинации от коронавируса. Вслед за этим в комздраве назвали прививание через нос "более щадящим" способом введения препарата.

Фото: pixabay


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