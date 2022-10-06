Беглов рассказал о трех случаях отмены решения о мобилизации по медицинским показаниям

Губернатор Александр Беглов 6 октября призвал петербуржцев писать ему на страницу во "ВКонтакте" о случаях нарушения закона при частичной мобилизации в городе. При этом он рассказал о трех случаях, когда решения военкоматов удалось отменить из-за состояния здоровья призываемых.

"В одном из военкоматов мобилизовали человека, у которого с детства есть тяжелые хронические заболевания, отсутствует одна почка, — написал Беглов в соцсетях. — В другом — призвали петербуржца с сильной близорукостью. 35-летнего жителя города отправили в часть с ревматоидным артритом".

Во всех случаях, по словам губернатора, удалось разобраться, так что теперь "все, у кого подтвердилась отсрочка по медицинским показаниям, уже дома".

Ранее Беглов рассказывал о том, как в городе отменили решение о частичной мобилизации IT-специалиста, отца-одиночки и петербуржца с бронью.