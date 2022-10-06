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Новости 20:10

Единороссы объявили о создании отделений в новых регионах

фото ЗакС политика Единороссы объявили о создании отделений в новых регионах

Отделения "Единой России" появились в четырех новых регионах России, известила 6 октября пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Единая Россия создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", — гласит опубликованный текст сообщения.

Сегодня же председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко объявил о том, что к настоящему моменту в республике в "Единую Россию" вступили более 20 тысяч человек. Заодно он объявил о более чем 100 тысячах сторонников партии в регионе, причислив к ним активистов движения "Мир Луганщине".

В ДНР членами ЕР стали три тысячи активистов движения "Донецкая республика", объявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, сторонниками партии в регионе являются 13,5 тысяч человек.

Напомним, 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России.


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