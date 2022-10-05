Путин подписал законы о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Также указом президента Денис Пушилин становится врио главы ДНР, Леонид Пасечник - врио главы ЛНР, Владимир Сальдо - врио главы Херсонской области, Евгений Балицкий - врио губернатора Запорожья.

Днём ранее, 4 октября, члены Совета Федерации единогласно ратифицировали договоры о присоединении к России новых территорий.

Напомним, Путин подписал договоры о включении в состав РФ новых территорий 30 сентября. Позднее документы признал Конституционный суд.

Самопровозглашённые республики Донбасса образовались весной 2014 года. Россия признала их независимость 21 февраля, а через три дня начала специальную военную операцию в Украине.