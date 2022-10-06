Минцифры признало случаи "формального рассмотрения жалоб" на частичную мобилизацию, поданных через Госуслуги

Минцифры сообщило 6 октября о востребованности сервиса для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации, но признало, что не все заявки рассматриваются должным образом.

"Все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть факты формального рассмотрения жалоб", — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.

В Минцифры отметили, что работают над совершенствованием сервиса в попытке свести к минимуму случаи недобросовестного рассмотрения жалоб. "Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены", — добавили в министерстве.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о запуске на Госуслугах двух сервисов в связи с частичной мобилизацией. Первый предназначен для подачи заявок добровольцами, готовыми участвовать в спецоперации, второй служит для отправки жалоб на нарушения при частичной мобилизации.

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