Петербургских фемактивисток Ковалишину и Казанцеву отпустили из ИВС

Из изолятора временного содержания отпустили петербургских фемактивисток Валерию Ковалишину и Евгению Казанцеву, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Девушек задерживали в рамках уголовного дела о "телефонном терроризме" (ст. 207 УК), они обе имеют статус подозреваемых.

5 октября дома у Ковалишиной и Казанцевой прошли обыски, обеих задержали на 48 часов.

Кроме того, силовики предприняли попытку попасть домой к активистке Паладде Башуровой (Полине Титовой) и вырезали замок на общей с её соседями двери. Ранее девушку несколько раз задерживали по делу о "телефонном терроризме".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов