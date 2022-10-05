ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:43

Петербургскую фемактивистку Ковалишину везут после обыска в прокуратуру по делу о телефонном терроризме

фото ЗакС политика Петербургскую фемактивистку Ковалишину везут после обыска в прокуратуру по делу о телефонном терроризме

В Петербурге силовики провели обыск дома у фемактивистки Валерии Ковалишиной, сообщается в Telegram-канале Российского социалистического движения.

Девушке инкриминируют уголовную статью о телефонном терроризме. Сейчас её везут на допрос в прокуратуру.

Днём ранее, 4 октября, полиция задерживала другую фемактивистку Марину Сингх.

Напомним, об одном из дел о лжеминировании (ст. 207.2 УК), в рамках которого ранее задерживали других петербургских фемактивисток, известно, что оно было возбуждено как минимум в марте. Против одной из фигуранток, Лёли Нордик, в августе дело закрыли.

Последний раз обыски у петербургских активистов и журналистов по делу о телефонном терроризме прошли в конце сентября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама