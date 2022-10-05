Петербургскую фемактивистку Ковалишину везут после обыска в прокуратуру по делу о телефонном терроризме

В Петербурге силовики провели обыск дома у фемактивистки Валерии Ковалишиной, сообщается в Telegram-канале Российского социалистического движения.

Девушке инкриминируют уголовную статью о телефонном терроризме. Сейчас её везут на допрос в прокуратуру.

Днём ранее, 4 октября, полиция задерживала другую фемактивистку Марину Сингх.

Напомним, об одном из дел о лжеминировании (ст. 207.2 УК), в рамках которого ранее задерживали других петербургских фемактивисток, известно, что оно было возбуждено как минимум в марте. Против одной из фигуранток, Лёли Нордик, в августе дело закрыли.

Последний раз обыски у петербургских активистов и журналистов по делу о телефонном терроризме прошли в конце сентября.