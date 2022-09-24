Утренние обыски у петербургских активистов и журналистов прошли по пятнадцати адресам

Серия обысков, прошедших ранним утром у петербургских активистов и журналистов по делу о телефонном терроризме, затронула пятнадцать адресов, пишет "Фонтанка" со ссылкой на региональный главк полиции.

В преддверии несанкционированной пацифистской акции силовики задержали Викторию Арефьеву, Полину Титову, Беллу Рапопорт, Евгению Литвинову, Дмитрия Мартыничева. Всех их поместили в ИВС на двое суток. В домах задержанных, среди прочего, нашли агитационные и экстремистские материалы, изъятые вместе с техникой.

В полиции указали на то, что следственные действия производились в рамках дела, возбужденного еще летом. Между тем, об одном из дел о лжеминировании (ст. 207.2 УК), в рамках которого уже задерживали Полину Титову и других фем-активисток, известно, что оно было возбуждено как минимум в марте. Против одной из фигуранток, Лели Нордик, в августе дело о лжеминировании закрыли.