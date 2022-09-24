ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:35

Утренние обыски у петербургских активистов и журналистов прошли по пятнадцати адресам

фото ЗакС политика Утренние обыски у петербургских активистов и журналистов прошли по пятнадцати адресам

Серия обысков, прошедших ранним утром у петербургских активистов и журналистов по делу о телефонном терроризме, затронула пятнадцать адресов, пишет "Фонтанка" со ссылкой на региональный главк полиции.

В преддверии несанкционированной пацифистской акции силовики задержали Викторию Арефьеву, Полину Титову, Беллу Рапопорт, Евгению Литвинову, Дмитрия Мартыничева. Всех их поместили в ИВС на двое суток. В домах задержанных, среди прочего, нашли агитационные и экстремистские материалы, изъятые вместе с техникой.

В полиции указали на то, что следственные действия производились в рамках дела, возбужденного еще летом. Между тем, об одном из дел о лжеминировании (ст. 207.2 УК), в рамках которого уже задерживали Полину Титову и других фем-активисток, известно, что оно было возбуждено как минимум в марте. Против одной из фигуранток, Лели Нордик, в августе дело о лжеминировании закрыли.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама