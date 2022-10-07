Клишас: Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

Сенатор Андрей Клишас известил о неправомерности военкоматов указывать гражданам на уголовное преследование в случае отказа от мобилизации, согласно положениям действующего законодательства эта мера распространяется только на призывников.

Согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 2008 года статья 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу) затрагивает только призывников. Мобилизованные субъектами преступления в данном случае не являются.

"Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно", — написал Клишас у себя в Telegram-канале.

Любые поправки в действующее законодательство должны превентивно обсуждаться в Госдуме, подчеркнул сенатор.

Ранее уголовной ответственностью за нежеление брать в руки повестку петербуржцам пригрозил военный комиссар города Сергей Качковский.