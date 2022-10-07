ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:59

Клишас: Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

фото ЗакС политика Клишас: Уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

Сенатор Андрей Клишас известил о неправомерности военкоматов указывать гражданам на уголовное преследование в случае отказа от мобилизации, согласно положениям действующего законодательства эта мера распространяется только на призывников.

Согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 2008 года статья 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу) затрагивает только призывников. Мобилизованные субъектами преступления в данном случае не являются.

"Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно", — написал Клишас у себя в Telegram-канале.

Любые поправки в действующее законодательство должны превентивно обсуждаться в Госдуме, подчеркнул сенатор.

Ранее уголовной ответственностью за нежеление брать в руки повестку петербуржцам пригрозил военный комиссар города Сергей Качковский. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама